GORNATE OLONA – Come sempre accade in simili circostanze, sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto ieri nella ditta di Gornate Olona dove ha perso la vita un giovane operaio. Le indagini sono state affidate ai tecnici specializzati di Ats, l’Agenzia per la tutela della salute.

Schiacciato da una fresatrice

Hamid Obid, 34 anni, marocchino, non ce l’ha fatta. Trasportato con l’elisoccorso in condizioni gravissime all’ospedale di Circolo di Varese, è deceduto dopo il ricovero, questo pomeriggio di lunedì.

Poco prima, alle 12.25 di ieri, era rimasto gravemente ferito nell’ incidente sul lavoro avvenuto alla Techno plast, azienda in frazione Biciccera a Gornate Olona, in via dei Tigli 3. Sul posto, nella immediatezza, l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno con vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elisoccorso. Lo straniero era rimasto schiacciato da una fresatrice che stava utilizzando in quel momento

