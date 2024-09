Città

SARONNO – Anche quest’anno indirettamente un po’ di Saronno al Grande fratello, il famoso reality della rete ammiraglia di casa Mediaset. Se lo scorso anno tra le concorrenti era presente Heidi Baci, più volte vista in città in quanto attrice di alcune produzioni curate dal regista Luciano Silighini Garagnani, quest’anno è il turno di Ilaria Galassi ex showgirl di “Non è la Rai” che il maggio scorso ha ricevuto il “Premio cultura” per la sua attività di scrittrice durante l’ormai tradizionale evento curato sempre da Silighini al cinema Prealpi e patrocinato dal Comune di Saronno.

Ilaria Galassi entrerà come unico concorrente abbinata ad altre due star di “Non è la Rai”, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Saronno porta fortuna Mediaset anche nella scorsa edizione di “Temptation Island” dove tra le tentatrici era presente Nicole Belloni anche lei attrice in “Libera” diretto da Silighini e co presentatrice proprio in città nell’evento dedicato alle moto d’epoca curato sempre dal regista saronnese. (foto: Ilaria Galassi e Heidi Baci con Nicole Belloni durante un evento organizzato da Silighini alcuni anni fa)

