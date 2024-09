Città

SARONNO – Il capogruppo di Lista Airoldi Saronno Civica Andrea Picozzi risponde alle domande del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone che in un intervento sulla sicurezza punta il dito sulla connotazione politica della petizione per la Polfer in stazione a Saronno avviata proprio da Picozzi ed arrivata da più di 1600 firme in 5 giorni. Non manca una replica anche ad Obiettivo Saronno.

“Dopo aver lanciato la petizione on-line per poter avere la Polizia Ferroviaria in pianta stabile alla stazione di Saronno, c’è stata qualche ulteriore presa di posizione di altri Consiglieri Comunali che hanno fatto riferimento alla mia iniziativa.

Il consigliere Guaglianone mi chiede che senso ha mettere un cappello politico sulla petizione.

Per la verità, ho cercato di scrivere la petizione nel modo più oggettivo e apartitico possibile. Non ho fatto riferimento ad alcuna lista. Ho messo solo il mio nome (e la mia faccia). Non ho parlato di maggioranza e opposizione. Ho evitato qualsiasi dettaglio polemico con la Regione o con il Governo centrale. Avrei voluto, forse ingenuamente, che potesse essere vista come un tentativo bi-partisan.

Sono convinto che le 1641 persone che hanno firmato finora, l’abbiano fatto a prescindere dal dettaglio che l’abbia scritta io. Non ho la mente malata per poter desiderare che le firme siano poche per poter dire che la sicurezza non interessa. Vorrei tante firme, sicuramente non per dire che sono tutti dalla nostra parte.

In un altro pezzo, i consiglieri di Obiettivo Saronno, si sentono addirittura beffati dalla petizione on-line descritta come iniziativa propagandistica e di facciata. Sono sconcertato perchè la propaganda nel mio modo di far politica sta a zero. Dimostratemi il contrario.

Da parte mia l’invito a collaborare al di là degli schieramenti politici è genuino perchè non penso che ci sia qualcuno che non voglia la PolFer in stazione. Purtroppo, però, vedo che il concetto di “interesse comune” non passa nel clima da tifoseria in cui è ormai caduta la politica: non ho visto nessun nome dei componenti delle opposizioni tra i firmatari. Mi dispiace.

Se qualcuno ci ripensa, qui c’è la petizione: https://chng.it/jfDkSvwhv4

