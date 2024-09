news

La possibilità che offrono alcuni token di essere acquistati in prevendita, è un vantaggio da non sottovalutare. In questo articolo ne illustreremo alcuni benefici. Il primo è senza dubbio il prezzo. Durante la prevendita i token si possono acquistare a un prezzo inferiore rispetto a quello che sarà al lancio sugli exchange. Questo implica un guadagno molto alto se la prevendita ha successo.

Essere tra i finanziatori iniziali di un progetto, oltre al vantaggio di partecipare in anteprima ad una potenziale innovazione, spesso dà diritto a dei bonus esclusivi, nonché di beneficiare della crescita se il progetto diventa popolare. Tra gli incentivi più comuni possono esserci bonus sui token, priorità sull’acquisto, partecipazione agli AirDrop. Pensiamo ad esempio ai primi investitori di Ethereum o di Solana, o di Doge e Pepe se vogliamo considerare le meme coin. Ad oggi molti di questi hanno ottenuto profitti milionari.

Le prevendite rappresentano un’opportunità per diversificare il portafoglio di criptovalute, investendo in progetti di vario tipo e con diversi ambiti di applicazione. Partecipare a più prevendite consente di distribuire il rischio e di esporsi a settori diversi, come il settore della Finanza decentralizzata (DeFi), il Gaming su blockchain, gli NFT (Token non fungibili), i progetti legati all’intelligenza artificiale o all’Internet delle Cose (IoT)

Opportunità di Influenza e Partecipazione Attiva

Acquistare criptovalute in prevendita offre agli investitori la possibilità di essere tra i primi sostenitori di un progetto. Questo spesso significa avere un ruolo più attivo all’interno della community del progetto stesso, influenzando decisioni cruciali per lo sviluppo futuro. Molte blockchain, infatti, operano con modelli di governance decentralizzata, dove i possessori di token possono votare sulle decisioni importanti. Partecipare alla fase di prevendita consente agli investitori di diventare parte della crescita del progetto e di avere un impatto diretto sul suo sviluppo.

Ovviamente, investire in prevendita non è privo di rischi. Tuttavia, con una corretta analisi dei progetti e delle loro prospettive, molti investitori hanno ottenuto rendimenti straordinari.

La Presale sulla bocca di tutti: Pepe Unchained

Una delle presale del momento è Pepe Unchained. Pepe Unchained o $PEPU è una versione migliorata della meme coin originale Pepe. Non è solo un token, ma un ecosistema di meme coin costruito per effettuare il bridge istantaneo e a basso costo tra ETH e Pepe Chain. $PEPU inoltre offre transazioni istantanee e 100 volte più veloci di ETH, nonché commissioni di transazione più basse. Il token sta avendo un seguito molto significativo e la sua prevendita ha superato i 13 milioni di dollari. L’ecosistema $PEPU ha attirato l’attenzione anche delle cosiddette “balene crypto”, che visto il trend a ribasso dei mercati, all’inizio di settembre, si sono focalizzati verso le prevendite come $PEPU, che ha avuto in un solo giorno transazioni significative con oltre 80.000 dollari. Il progetto inoltre può contare su una community molto estesa, con un seguito su X di quasi 14000 follower. $PEPU punta ad essere la blockchain del futuro per tutte le meme coin, non solo per Pepe. Le transazioni sul Layer 2 vengono elaborate molto più rapidamente rispetto al Layer 1 e sono più economiche. Inoltre gli investitori possono guadagnare ricompense passive mettendo in staking i propri token e guadagnando attualmente un APY del 157%. La distribuzione delle ricompense in token $PEPU avverrà al ritmo di 608,82 token $PEPU per blocco ETH. Queste ricompense saranno erogate nell’arco di 2 anni e potranno essere riscosse una volta che la richiesta verrà attivata. Sono già oltre un miliardo i token messi in staking.

La fornitura totale di token è di 8 miliardi, con il prezzo del singolo token a $0.009651, in aumento tra pochissimo. Allo staking sono dedicati il 30% dei token, una cifra molto significativa, addirittura superiore ai token messi in prevendita (il 20%). Solo da questa indicazione è evidente come il progetto sia diretto a incentivare la crescita e lo sviluppo di una comunità solida e partecipativa. Pepe Unchained ha attirato l’attenzione anche di diversi crypto influencer, mostrando toni entusiasti per il risultato pazzesco che sta ottenendo in prevendita.

Tra le tante recensioni, quella più recente di Samu Bit (12.500 iscritti al suo canale) esaltava proprio la caratteristica innovativa introdotta da $PEPU che è la creazione di una chain di Pepe, cosa senza precedenti (Shib ha creato Shibarium, ma la chain continua a girare su ETH). In questo scenario le commissioni saranno letteralmente più basse e i volumi di gran lunga superiori.

