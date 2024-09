ilSaronnese

SARONNO – Un incontro formativo dedicato all’architettura, in particolare, al movimento novecentesco della metafisica. Il 19 settembre, nella sede di via Maurilio Bossi 14, si terrà la conferenza intitolata “Un’idea di paesaggio padano metafisico”, organizzata dall’ordine degli architetti Ppc della Provincia di Varese, in collaborazione con il Comune di Saronno e il Fai Delegazione del Seprio. L’evento, parte del ciclo “Conversazioni in cortile”, esplorerà il concetto di paesaggio padano nelle arti visive e nell’architettura di Aldo Rossi, attraverso un dialogo tra architettura, pittura, cinema e fotografia.

Il relatore della conferenza sarà Giovanni Iacometti, architetto, che offrirà una prospettiva unica sull’interpretazione rossiana del paesaggio padano, con uno sguardo al contributo alla progettazione contemporanea. L’evento, curato da Davide Mazzucchelli e Paolo Riva, si svolgerà dalle 18 alle 20.

L’ingresso è libero con iscrizione via email a [email protected]. La partecipazione all’evento riconosce 2 crediti formativi professionali agli architetti iscritti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ordinearchitettivarese.it.