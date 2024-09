Città

SARONNO – I cantiere aperti nella zona sud di Saronno, nella zona di via Leopardi e di via Miola, hanno letteralmente paralizzato la circolazione della città nella giornata di ieri lunedì 16 settembre. Ma cosa si prevede per i prossimi giorni?

In via Leopardi, secondo l’ordinanza comunale, il cantiere sarà aperto per una settimana (la data presunta di fine lavori è lunedì 23 settembre dalle 8.30 alle 18 da lunedì a sabato. Per lo stesso periodo, secondo quanto comunicato ieri sera sulla pagina Facebook del Comune sarà creato un senso unico alternato in via Marconi tra via Reina e via Stampa Soncino.

Durerà invece fino al 5 ottobre ogni giorno dalle 7 alle 19 il cantiere in via Miola per l’asfaltatura dopo i lavori della Rete gas. Via Miola (tratto compreso tra la rotatoria via Bergamo/via Vecchia per Ceriano e la rotatoria via Roma/via Marconi) è area di cantiere con divieto di sosta in regime di rimozione forzata su entrambi i civici con restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.

