SARONNO – Saranno gli uomini del comando di polizia locale di piazza Repubblica a chiarire cosa è successo ieri lunedì 16 settembre alla rotonda tra via Legnanino e via Varese dove un 35enne in bicicletta è finito a terra.

Alle 15,30 è intervenuta un’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno per aiutare, come richiesto da alcuni passanti, un ciclista. Nessuno però è riuscito a dire se il 35enne, di nazionalità pakistana, fosse finito a terra perchè colpito da un’auto o in seguito ad una caduta o a un malore. Il personale sanitario con un lungo intervento sul posto è riuscito a stabilizzare le condizioni del ferito fino al trasferimento all’ospedale di Legnano.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi. Nelle prossime ore, appena si sarà ripreso, sarà ascoltato il ciclista e anche con la videosorveglianza si cercherà di capire cosa sia accaduto ed eventualmente le responsabilità.

