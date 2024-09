Città

SARONNO – Quella di ieri, lunedì 16 settembre, è stata una giornata nera per la viabilità e il traffico saronnese. Già al mattino code e rallentamenti hanno paralizzato la zona sud della città a partire da via Miola dove sono in corso i lavori di asfaltatura. A rallentare ulteriormente la circolazione i lavori in corso in via Leopardi. Nel pomeriggio la situazione è peggiorata con la creazione di un senso unico alternato in via Marconi tra via Reina e via Stampa Soncino per un intervento alla rete gas.

La arrivata la paralisi via Roma, via Manzoni, via Marconi ma anche via Parini, via Bergamo e via Marzorati sono stati invase da auto che non riusciva a far altro che procedere a passo d’auto. Le ultime code si sono risolte intorno alle 19,30 con proteste e polemiche. Non sono mancati episodi di violenza da traffico nella zona di via Manzoni alcuni automobilisti frustrati dall’attesa per una mancata precedenza sono scesi dalle auto e sono venuti alla mani. Fortunatamente tutto si è risolto in pochi minuti e senza conseguenze.

