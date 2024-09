Cronaca

SARONNO – Vandali in azione nella parte saronnese del Parco del Lura, sono stati danneggiati dei cartelli indicatori e l’accaduto è stato stigmatizzato sui social, dove sono anche comparse delle immagini delle bravate dei teppisti.

Un gesto meramente vandalico e non inedito all’interno della vssta area naturalistiche che si estende nella zona, in particolare fra la periferia nord saronnese e risalendo verso il comasco.

E’ un polmone verde che soprattutto nel periodo primaverile ed estivo è sempre molto frequentato, le presenze diminuiscono in autunno ed inverno ma c’è sempre chi ne percorre le piste ciclopedonali per una corsetta oppure per una pedalata fra boschi e campi.

(foto: i resti di uno dei cartelli che sono stati vandalizzati nel Parco del Lura)

17092024