SARONNO – “Tanti bambini e tante famiglie domenica pomeriggio hanno animato il centro cittadino per la terza edizione di “Sport al centro”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per dare alle società e associazioni sportive l’opportunità di farsi conoscere e, allo stesso tempo, ai saronnesi un’occasione di divertirsi in esibizioni, prove, proposte”. Così una nota dell’ente locale saronnese, che ha promosso l’evento, ormai tradizionale e che si ripete ogni anno, in collaborazione con le associazioni sportive locali.