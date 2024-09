Altre news

SARONNO – Oggi nubi sparse si alternano a schiarite, con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti e deboli piogge in serata, con 0.9 mm di pioggia previsti nelle prossime ore. Secondo 3BMeteo, la temperatura massima registrata è di 20°C, la minima di 14°C, con lo zero termico attestato a 2656 metri. I venti sono deboli al mattino, provenienti da Est-Nordest, mentre al pomeriggio diventano moderati da Sudest. Non sono previste allerte meteo.

La circolazione depressionaria, responsabile dell’instabilità mattutina, si allontana, favorendo un miglioramento, anche se con ancora molte nubi. Sulle basse pianure occidentali ci sono nubi sparse alternate a timide schiarite, con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Nelle basse pianure orientali, pedemontane, Prealpi orientali e Alpi Retiche, i cieli sono molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, seguite da un’attenuazione graduale della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni durante la giornata. Nelle Prealpi occidentali e Orobie, nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio, ma schiarite in serata. I venti moderati dai quadranti nord-orientali ruotano verso nord-ovest, con lo zero termico intorno ai 2600 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.