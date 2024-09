Eventi

VENEGONO SUPERIORE – La biblioteca civica “Bruno Munari” di Venegono Superiore, situata in piazza San Giorgio 1, invita “grandi e piccini a partecipare a un evento speciale: il “Pigiama party dei pupazzi”, venerdì 20 settembre alle 20.30″. I partecipanti, muniti di coperta e abbigliamento comodo, si ritroveranno in biblioteca per ascoltare le letture animate di Alessandra, Silvia e Valentina prima della messa a nanna dei loro pupazzi.

Il programma della serata prevede un momento di ritrovo in biblioteca, durante il quale ogni pupazzo dovrà essere accompagnato da un cartellino con il nome del proprietario. In caso di assenza del cartellino, sarà la biblioteca stessa a fornirlo. Dopo le letture, i pupazzi verranno “messi a nanna”, e il giorno successivo, sabato 21 settembre, sarà possibile ritirarli tra le 9 e le 13.

L’evento, che celebra la magia delle storie e della condivisione, invita tutti i partecipanti a indossare il pigiama per rendere l’atmosfera ancora più accogliente e divertente.

La prenotazione è vivamente consigliata, contattando il numero 0331824459 o scrivendo una mail a [email protected].

(foto archivio: precedente evento in una biblioteca in zona)

17092024