Comasco

TURATE – Il progetto “Mettiamoci il cuore” si sta avvicinando al decimo anno, e le tre associazioni grazie alle quali Turate è diventato un paese cardioprotetto, lanciano un appello all’indirizzo delle continue bravate ai danni dei defibrillatori, soprattutto all’interno del parco cittadino.

Al parco di via Cavour infatti, è stata più volte aperta la teca del defibrillatore; le associazioni ricordano che ogni volta che la teca viene aperta, viene mobilitato un volontario che si reca sul posto per verificare che sia tutto in ordine.

I continui falsi allarmi procurati, potrebbero compromettere l’intervento qualora si verifichi una vera problematica; i volontari, invitano quindi l’intera popolazione a non manomettere inutilmente i dispositivi in questione.

