VEDANO OLONA – Il Comitato Palio di Vedano Olona, in collaborazione con la Pro Loco e la parrocchia di San Maurizio, invita “tutti i cittadini e i partecipanti al tradizionale evento della Cerimonia di riconsegna del Palio”, che si terrà venerdì 20 settembre nella sede del Gruppo Alpini di Vedano Olona, situata in via San Pancrazio.

L’evento, che si svolgerà dalle 19 alle 20.30, rappresenta un importante momento di chiusura della competizione del Palio, che ogni anno coinvolge i diversi rioni del paese: Centro Paese, La Baraggia, Fondo Campagna, Pereghett, La Vela e La Cruseta.

Alla cerimonia seguirà un gustoso buffet offerto a tutti gli ospiti presenti, un’occasione per ritrovarsi e condividere i momenti salienti di questa edizione del Palio.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato Palio via email all’indirizzo [email protected] oppure visitare la pagina Facebook Comitato Palio VO.

(foto archivio un Palio nella zona. Anche a Vedano Olona è un appuntamento della tradizione)

