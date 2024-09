Calcio

SARONNO – Torna oggi la Coppa Italia con la terza partita della fase a gironi. Nel girone 6 per il Fbc Saronno la sfida serale, inizio alle 20.30, contro l’Olginatese. I lavori di sistemaizone del campo allo stadio saronnese hanno imposto uno spostamento di sede, ma di pochissimo: si giocherà infatti sul sintetico dello stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella. Ai saronnesi, già vittoriosi sull’altra squadra del girone, il Valcalepio (che invece aveva pareggiato con la Olginatese) questa sera basta un pari per passare il turno e volare agli ottavi di finale regionali. Arbitro designato per l’incontro è Riccardo Verrastro di Mantova, assistenti Giovanni Lo Monaco di Como ed Andrea Boccadamo di Cinisello Balsamo.

Per la Caronnese nel girone 8, invece, l’impegno esterno sul campo del Carpenedolo, con arbitro Amedeo Riahi di Lovere, assistenti Andrea Caccia di Bergamo e William Alexander Harwood di Chiari. In caso di vittoria o pareggio la Caronnese passa il turno.

L’Ardor Lazzate nel girone 9 gioca in trasferta sul campo del bresciani dell’Orceana, arbitro Isaia Testa di Bergamo, assistenti Paolo Rossi di Bergamo e Marco Petrosino di Bergamo. Ardor Lazzate già eliminata.

18092024