DESENZANO – La Caronnese è di scena a Desenzano per la terza uscita di Coppa Italia che sancisce il passaggio del turno e la sconfitta elimina la compagine del Varesotto.

I rossoblù sono ospiti del Carpenedolo in questa partita infrasettimanale in notturna che inizia precisa alle 20.30. Dopo soli due minuti gli uomini di mister Michele Ferri sono protagonisti: tocca all’esperto Zibert aprire il match con un preciso tiro dal limite dell’area che colpisce in pieno il palo.

Al 19′ i padroni di casa passano in vantaggio: Faini, palla al piede, con un sinistro rasoterra insacca dal limite sfruttando una deviazione improvvisa e prendendo in contropiede il giovane numero uno caronnese Vergani. Al 32′ la Caronnese pareggia i conti: Malvestio ruba palla sulla tre quarti e sfreccia fino al tiro rasoterra che supera l’estremo difensore avversario portando il risultato sull’1-1. Un minuto dopo Rosa a tu per tu con Andreoli lo impegna alla respinta in angolo di piedi. A seguito del corner ancora Zibert con un tiro teso in porta costringe la retroguardia del Carpenedolo alla messa in angolo. Al 40′ Schlang riporta il Carpenedolo in vantaggio: calcio d’angolo e con un colpo di testa il numero 4 di casa gonfia la rete ed è 2-1. Al 44′ i locali allungano: Senatore scende sulla fascia e crossa per Lauricella che di piattone destro centra la porta: 3-1.

Inizia la ripresa. Al 7′ Faini va alla conclusione centrale dal limite ma Vergani è attento e para a terra. Due minuti dopo tocca al caronnese Lofoco spazzare via un’incursione degli avversari in area. Al 13′ Favalli cavalca in fascia sinistra e crossa per Senatore che al volo davanti a Vergani calcia a fil di palo. Al 33′ il Carpenedolo allunga: importante ripartenza di Senatore in fascia destra che effettua un traversone perfetto per Chiappini che appoggia in rete: 4-1. Al 39′ arriva il 5-1: cross di Kasa per Senatore che di testa va in rete.

Carpenedolo- Caronnese 5-1

CARPENEDOLO: Andreoli, Apollonio (22′ st Kasa), Favalli, Schlang, Borra, Longhi (36′ st Guatta), Chiappini (38′ st Desenzani), Tosi (32′ st Corghi), Senatore, Lauricella, Faini (22′ st Plodari). A disposizione: Benedetti, Inverardi, Minotti, Valente. All. Inverardi.

CARONNESE: Vergani, Lofoco (20′ st Brugnone), Dilernia, Galletti, Sorrentino, Tondi (36′ st Molinaro), Malvestio (27′ st Oliviero), Canizzaro (19′ st De Angelis), Colombo, Zibert, Rosa. A disposizione: Paloschi, Napoli, Battistella, Cerreto, Sotelo Guerra. All. Ferri.

Marcatori: 19′ pt Faini (Carpenedolo), 32′ pt Malvestio (Caronnese), 40′ pt Schlang (Carpenedolo), 44′ pt Lauricella (Carpenedolo), 33′ st Chiappini (Caronnese), 39′ st Senatore (Carpenedolo).

(foto archivio)

18092024