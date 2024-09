Calcio

GERENZANO – In campo oggi le squadre di Prima categoria per la Coppa Lombardia. E’ la fase a gironi, passa ai sedicesimi di finale soltanto la prima classifica, ed oggi giungeranno i verdetti.

Per quanto concerne il calcio locale, i riflettori sono in particolare puntati nel girone 8: alle 20.30 si tiene Atletico Lomazzo-Rovellasca 1910 ed alla stessa ora viene giocata Gerenzanese-Montesolaro. Guardando alla classifica, anche un pari porebbe garantire matematicamente il passaggio del turno al Rovellasca, che potrebbe passare comunque in base ai risultati delle altre, insomma la situazione appare nettamente favorevole ai comaschi.

Nel girone 7 alle 21 si gioca Limbiate-Sc United: in questo caso è al comando della classifica l’Sc United al quale basta un pari per passare il turno mentre Limbiate, che è seconda, deve obbligatoriamente vincere per scavalcare l’avversaria.

Per il girone 2 gioca anche il Tradate Abbiate che alle 20.30 riceve l’Union Villa Cassano, per i tradatesi è obbligatorio vincere per avere speranze di passaggio del turno.

