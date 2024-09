Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Non c’è pausa per le formazioni di serie D, si gioca infatti oggi il turno infrasettimanale, è la terza giornata. Nel girone B in campo anche la Varesina, compagine di Venegono Superiore, che ospiterà il Breno. Arbitro designato per l’incontro è Marco Schmid di Rovereto, assistenti Riccardo Liotta di San Donà del Piave e Leo Posteraro di Verona. Inizio alle 15.

Le altre partite

Club Milano-Casatese, Desenzano-Palazzolo, Chievo-Fanfulla, Ciliverghe-Vigasio, Crema-Castellanzese, Folgore Caratese-Arconatese, Ospitaletto-Magenta, Pro Sesto-Nuova Sondrio, Sant’Angelo-Sangiuliano City.

Classifica

Desenzano, Sant’Angelo, Ospitaletto e Varesina 6 punti, Ciliverghe e Sangiuliano 4, Breno, Pro Sesto, Casatese, Pro Palazzolo, Vigasio, Magenta, Castellanzese 3, Crema 2, Chievo e Fanfulla 1, Club Milano, Folgore Caratese, Nuova Sondrio e Arconatese 0.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: azione di gioco della Varesina)

17092024