SARONNO – Tolto il semaforo provvisorio, sono rimaste le code attorno al cantiere allestito da lunedì scorso all’incrocio fra via Leopardi e via Marconi: lo scavo ha “invaso” anche una carreggiata di quest’ultima, trafficata arteria e così nei giorni scorsi era stato posto un semafori provvisorio con passaggio alternato, ma si erano create lunghissime code. Da stamane il semaforo è stato rimosso ed è stato disposto il passaggio continuo per chi va dal centro va verso la periferia mentre sull’altra direzione di marcia c’è la deviazione lungo via Leopardi, via Antici e quindi con svolta per tornare in via Marconi nei pressi del Municipio. Un accorgimento che ha un po’ migliorato la situazione ma, vista la mole di traffico che si registra da quelle parti, non ha risolto la situazione. Già in mattinata, in particolare all’ora di punta per i pendolari, si erano formate comunque lunghe code.

Il cantiere, realizzato per sistemare condutture sotterranee, andrà avanti sino al fine settimana.

