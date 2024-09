news

Crypto All-Stars sta riscuotendo un notevole successo in fase di prevendita, superando di recente la soglia di 1,2 milioni di dollari raccolti. Prevede di creare il primo “MemeVault” al mondo, un’applicazione decentralizzata che consente agli utenti di bloccare i propri token per ottenere ricompense passive $STARS.

Si prevede che MemeVault supporterà tutte le principali meme coin, tra cui Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki e altre ancora. Attualmente, la prevendita di Crypto All-Stars ($STARS) è in corso e il token ha un prezzo di $0,0014419.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

Gli investitori dribblano le difficoltà del mercato con i premi $STARS

Il market cap delle criptovalute ha registrato un calo ultimamente, ma allo stesso tempo i partecipanti alla prevendita di Crypto All-Stars ne hanno tratto profitto.

Non solo il prezzo di prevendita di $STARS è destinato ad aumentare, ma gli investitori stanno anche generando token tramite staking. Sebbene MemeVault non sia ancora stato lanciato, lo staking nativo dei token è attivo per $STARS e garantisce rendimenti sorprendenti.

L’attuale APY dello staking è pari al 1.100%, ma diminuirà con la crescita dello staking pool. Sono già stati bloccati oltre 637 milioni di token $STARS, a dimostrazione del fatto che gli investitori in prevendita sono consapevoli dell’importante opportunità che si presenta.

Mentre gli investitori si preparano per l’imminente lancio di MemeVault, possono mettere a frutto i loro $STARS e guadagnare un APY altamente competitivo.

Crypto All-Stars, il token che mancava per chi ama le meme coin

Il token $STARS di Crypto All-Stars è fondamentale per il protocollo MemeVault. Gli utenti devono detenerlo per accedere al vault e più ne detengono, più possono guadagnare.

Ciò allinea l’utilizzo di MemeVault alla domanda di $STARS ed è importante considerare che meme coin come Dogecoin e Shiba Inu hanno milioni di utenti che sarebbero interessati a capitalizzare i loro token.

Investire in $STARS durante la prevendita consente ai trader di entrare nel mercato prima del lancio di MemeVault e dell’ondata di domanda generata dai servizi di pubblica utilità.

Crypto All-Stars utilizza lo standard multi-token ERC-1155 leader di mercato, che consente il supporto di token da qualsiasi blockchain, garantendone al contempo la robustezza e la protezione da attacchi e exploit.

Il progetto ha ricevuto anche audit sugli smart contract da Coinsult e Solid Proof, a ulteriore dimostrazione della sua trasparenza e sicurezza.

Oltre 14.000 trader si sono uniti ai canali social media di Crypto All-Stars, l’analista prevede guadagni importanti

Crypto All-Stars ha fatto parlare molto di sé sui social media. Oltre 12.400 persone hanno seguito il suo account X e 1.900 si sono unite al suo Telegram. Il Crypto Fear and Greed Index mostra che il mercato è timoroso, ma i trader continuano ad investire verso Crypto All-Stars.

Perché? Secondo alcuni analisti, $STARS potrebbe vedere enormi guadagni dopo la sua prevendita. Umar Khan di 99Bitcoins pensa che il valore del progetto aumenterà di 100 volte.

L’analista sottolinea l’importanza del caso d’uso di Crypto All-Stars e accenna alla sua fase iniziale come motivo del suo potenziale di rialzo.

Il taglio dei tassi potrebbe innescare il prossimo mercato rialzista

L’ultima volta che la Federal Reserve ha tagliato i tassi, nel 2019, ha dato il via al mercato rialzista. E dopo mesi di attesa, il mercato sta scontando un taglio dei tassi nella riunione del Federal Open Markets Committee (FOMC) di domani.

Se la Fed dovesse tagliare i tassi come previsto, diventerà più economico prendere in prestito denaro, il che attirerà maggiore liquidità verso attività rischiose come le criptovalute.

Ma nei periodi rialzisti, le meme coin spesso hanno le performance migliori. Lo abbiamo visto nei primi tre mesi del 2024, quando le meme coin hanno superato tutte le altre. Con un potenziale mercato rialzista delle criptovalute in arrivo a breve, Crypto All-Stars si trova in una posizione favorevole in quanto primo MemeVault in assoluto.

Gli investitori possono partecipare alla prevendita visitando il sito web di Crypto All-Stars, collegando il proprio portafoglio e scegliendo l’importo di $STARS che desiderano acquistare e la criptovaluta con cui desiderano pagare. La prevendita accetta pagamenti con ETH, BNB, USDT, Floki, Pepe, Shiba Inu, Dogecoin e carte di credito.

Visita la prevendita di Crypto All-Stars