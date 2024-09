Città

SARONNO – CADORAGO – Quello della presenza del Gambero della Louisiana è un problema che riguarda diversi corsi d’acqua italiana ed anche il torrente Lura.

A documentare la presenza del crostaceo d’acqua dolce la foto condivisa sui social nelle ultime ore di un “avvistamento” a Cadorago. Anche se non si tratta della prima segnalazione, ne è stata segnalata la presenza a Bregnano, ha suscitato grande curiosità.

Come spiega il sito www.specieinvasive.it, il gambero rosso della Louisiana è un piccolo crostaceo d’acqua dolce, dalla lunghezza massima di 15-20 centimetri. Il carapace ha una caratteristica colorazione rossa, arancione o bruno-rossastra. E’ una specie è molto prolifica: le femmine producono fino a 600 uova per volta. E’ capace di adattarsi a condizioni climatiche estreme, in quanto è caratterizzata da notevole flessibilità ecologica e comportamentale.

La presenza in Italia è in crescita e ci sono molte segnalazioni anche nel Ticino e corsi d’acqua e laghi lombardi. La sua presenza nel torrente che corre tra Comasco e Saronnese non sarà senza conseguenze. I danni maggiori causati da questa specie sono ravvisabili nella destabilizzazione degli argini provocata dalle sue attività di scavo. Questa specie ha un comportamento molto aggressivo e per questo può competere con successo per lo sfruttamento delle risorse con gli altri gamberi di fiume nativi (soprattutto per cibo e rifugi). Può causare altri stravolgimenti legati alla diffusione di malattie e parassiti ed esercita una pressione predatoria significativa su anfibi e altri invertebrati, mettendone a rischio la sopravvivenza. Non solo può contribuire alla riduzione della presenza di vegetazione nelle zone umide. In sostanza più rovinare e danneggiare habitat ed equilibri ricreati nel torrente.

Anche per questo è una specie molto difficile da gestire. “L’eradicazione – prosegue www.specieinvasive.it – è quasi impossibile da effettuare, se non in situazioni particolari. Anche in questo caso la migliore strategia di gestione risulta dunque essere la prevenzione”.

Non è la prima specie aliena trovata quest’anno nel torrente Lura: quest’estate tre tartarughe hanno “vissuto” qualche giorno nella pozza sotto il ponte di via Tommaseo.

