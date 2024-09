Città

SARONNO – Vandali in azione al Parco del Lura di Saronno, danneggiata la segnaletica. Se ne parla molto sui social.

L’estate calda saronnese ha visto manutenzioni non soltanto su strade e marciapiedi, ma anche in diversi edifici pubblici cittadini a livello edilizio ed impiantistico. Gli intervento hanno riguardato anche la palestra della scuola Ignoto Militi in via Antici nel centro città.

Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale delle squadre dell’Amor Sportiva, un evento che ha segnato un importante traguardo per la società, con ben 415 atleti e 94 tesserati dello staff. Numeri che parlano da soli: oltre 500 persone.

