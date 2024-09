Cronaca

LOMAZZO / TURATE – Ieri alle 14.15 per una caduta accidentale della motocicletta è rimasto ferito un centauro: l’uomo, di 46 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa d Lomazzo ed è stato trasportato all’ospedale di Tradate, con lesioni comunque non gravi. Il sinistro si è verificato in via Somaini a Lomazzo, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. I militari dell’Arma si sono occupati dei riievi del sinistro.

Sempre ieri, alle 12.25, in via Fermi a Turate si è verificato un tamponamento fra due automobili ed una donna di 68 anni ha avuto bisogno di assistenza medica. La donna, che aveva riportato lesioni e contusioni, è stata trasportata all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce rossa di Misinto, non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

18092024