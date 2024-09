Questo mese, RLB di Rollbit è entrata in una fase di crescita parabolica, con un’impennata del 60%. Attualmente ha raggiunto un valore di 0,097 $: potrebbe arrivare a 0,2 $ a settembre?

Questo mese Rollbit ha dimostrato una certa forza rispetto ad altre criptovalute, favorita dall’emergere di voci secondo cui i casinò basati su criptovalute sarebbero sottostimati. RLB è sostenuto dai ricavi di Rollbit, che ammontano a 25 milioni di dollari al mese.

Rolbit usa una parte dei suoi ricavi per riacquistare RLB dal mercato aperto e poi li brucia, rendendo il token deflazionistico. Ciò si aggiunge anche alla domanda di RLB, contribuendo a sostenere la sua stabilità dei prezzi a lungo termine.

Sebbene i ricavi e i riacquisti non raddoppieranno il prezzo di RLB in un mese, la conoscenza di queste caratteristiche sta crescendo e sta creando una domanda di token, che potrebbe consentire un rapido aumento del prezzo.

Attualmente, RLB ha una capitalizzazione di mercato di 260 milioni di $, che è inferiore al suo fatturato annuo. L’analista GLC ha confrontato questo rapporto fatturato/capitalizzazione di mercato con altre app crypto popolari come Uniswap, Lido DAO e Maker. Secondo le stime degli analisti, il valore equo di Rollbit è circa il 500% superiore al suo prezzo attuale.

3/ Price Predictions || 12 Months

Using the market median of 3,7, we estimate $RLB fair value at $0,54 under current conditions, suggesting a 500% return. Usually, this would be our worst-case scenario since we expect market conditions to improve, but due to $RLB big… pic.twitter.com/aSf5meQ5ry

— GLC (@GL_Capital_) September 10, 2024