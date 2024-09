Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Giovedì 19 settembre, dalle 14.30 alle 15.30, la biblioteca comunale Giuditta Pellegrini di Caronno (via Capo Sile, 77) ospiterà un importante incontro dedicato alla profilassi vaccinale per gli over 65. L’evento, ad ingresso libero, è un’occasione per approfondire il tema della prevenzione attraverso la vaccinazione, essenziale per promuovere un invecchiamento in salute.

Con l’avanzare dell’età, infatti, aumenta la prevalenza di malattie croniche come il diabete, le patologie cardiovascolari e respiratorie, tra cui la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). In quest’ottica, la vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere gli anziani dalle complicanze di queste condizioni e dalle infezioni stagionali.

Durante l’incontro verrà sottolineata l’importanza del piano nazionale prevenzione vaccinale, che prevede l’offerta gratuita e attiva di vaccini per gli over 65. In particolare, saranno approfonditi i seguenti vaccini: vaccinazione antinfluenzale, utile per prevenire le complicanze dell’influenza stagionale, vaccinazione antipneumococcica, che protegge dalle infezioni da pneumococco, principale agente responsabile della polmonite e vaccinazione anti-herpes zoster, efficace nel prevenire il fuoco di Sant’Antonio e le sue complicanze.

A presiedere l’incontro sarà il dottor Angelo Franco Pacifici, direttore ff del distretto/casa comunità di Saronno, che offrirà una panoramica dettagliata sull’importanza della profilassi vaccinale in questa fascia di età e risponderà alle domande dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria del distretto al numero 02.9613937 o tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

