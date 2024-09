Città

SARONNO – Per rendere maggiormente fruibile l’offerta vaccinale in vista della campagna antinfluenzale, l’Asst Valle Olona ha messo in campo una serie di azioni: dall’attivazione di ulteriori linee vaccinali presso le case di comunità a gestione diretta dell’Asst, alla messa a disposizione di ambulatori per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che possono utilizzare il supporto logistico delle case di comunità per vaccinare i propri assistiti.

Per quel che concerne l’attivazione di ulteriori linee vaccinali, oltre a quelle già attive nelle case di comunità, nell’ottica della campagna vaccinale antinfluenzale, a partire dal mese di ottobre sia la casa di comunità di Saronno, in via Fiume 12, che il centro vaccinale di Gallarate attiveranno due linee dedicate, una pediatrica e una per gli adulti; inoltre, la casa di comunità di Busto Arsizio avvia un ulteriore ambulatorio per la vaccinazione antinfluenzale all’interno del padiglione Pozzi, oltre ad un secondo ambulatorio vaccinale nella casa di comunità di Fagnano Olona.

Infine, si segnala che anche la casa di comunità di Lonate Pozzolo dispone di un ambulatorio dedicato alle immunizzazioni antinfluenzali.

Asst Valle Olona ha condotto una puntuale ricognizione degli ambulatori che possono essere messi a disposizione sia dei medici di medicina generale che dei pediatri di libera Scelta che ne fanno richiesta, se interessati, per vaccinare i propri assistiti nell’ambito

ambulatoriale delle case di comunità aziendali. Per gli open day del 5 e 6 ottobre le sedi individuate sono il centro vaccinale di

Gallarate, la casa di comunità di Saronno e quella di Busto Arsizio, che saranno regolarmente aperte nelle due giornate richieste da Regione Lombardia. Per ulteriori informazioni i cittadini possono fare riferimento alle sedi vaccinali delle case di comunità.