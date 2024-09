Città

SARONNO – La prima edizione di “Mercatino Regionale Abruzzese” si terrà a Saronno, con i suoi profumi e i suoi sapori, da venerdì 20 a domenica 22 settembre in corso Italia.

Passeggiare tra gli stand di questo mercatino, spiegano gli organizzatori, “è come immergersi in un piccolo angolo d’Abruzzo tra i profumi ed i colori di una regione unica, la quale non rappresenta solo una meta turistica ma è anche ricca di consolidate tradizioni che hanno la loro massima espressione nell’enogastronomia e nell’artigianato”.

“L’amore per la propria terra ed il forte attaccamento alle origini rendono il “Mercatino Regionale Abruzzese” un’esperienza coinvolgente”. Tante sono le prelibatezze enogastronomiche che saranno presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione abruzzese. I formaggi, i dolci tipici e lo zafferano provenienti dal Gran Sasso, i salumi da Pescara ed il tartufo, vino e liquori dalla provincia di Chieti.

Per la parte di artigianato si potranno trovare oggettistica e cosmesi made in Abruzzo mentre si potranno degustare in loco gli arrosticini e le pizzonte.

