SARONNO – Nuovo appuntamento con il question time con il sindaco Augusto Airoldi e la sua giunta. Oggi, mercoledì 18 settembre, alle 18, si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook del comune: per 45 minuti gli amministratori risponderanno al maggior numero di domande possibile, privilegiando quelle di interesse generale. Le domande sono state inviate dai cittadini tramite mail, con scadenza allo scorso mercoledì 11 settembre.

La scorsa primavera l’Amministrazione comunale aveva lanciato, in via sperimentale, una nuova iniziativa: il Question Time Saronno, che prevede una diretta su fb con la Giunta comunale chiamata a rispondere alle domande dei cittadini. Il primo appuntamento aveva dato un buon riscontro, sia in termini di quesiti arrivati sia in termini di collegamenti alla diretta, ma il periodo pre-elettorale in vista delle Europee di giugno aveva costretto alla sospensione delle dirette. Con la fine dell’estate la Giunta Airoldi ha voluto ri-programmare nuove date e la prossima sarà appunto quella del 18 settembre alle 18.