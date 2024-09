Città

SARONNO – Sono stati molti i saronnesi, automobilisti di passaggio e residenti, che stamattina mercoledì 18 settembre hanno visto i tecnici al lavoro per il nuovo monumento di Saronno.

E’ stato posizionato il nuovo arredo urbano prestando attenzione alla viabilità della rotonda.

Il nuovo monumento è stato reso possibile grazie ad una donazione che ha coperto i costi di realizzazione e posa. Stamattina è stato collocato al centro della rotonda tra via Bellavita e via Don Volpi. L’arrivo del nuovo arredo era stato annunciato dall’Amministrazione comunale con l’assessore alla Cultura Laura Succi che da tempo ha seguito il progetto. L’assessore al Verde Franco Casali ha invece seguito gli aspetti più pratici legati alla posa e alla sicurezza della realizzazione dell’opera. Sarà posizionata anche una targa per spiegare l’obiettivo del nuovo monumento e anche per ringraziare chi ha contribuito alla sua realizzazione. Prima della fine del mese, infine, sarà prevista un momento ufficiale per inaugurare l’opera.

