VENEGONO SUPERIORE – Sono stati in molti gli automobilisti di passaggio che lunedì mattina hanno notato gli uomini della polizia locale in azione a Pianbosco. Per la verità in molti hanno notato il risultato dell’intervento degli agenti che hanno portato via un pick carico di rifiuti e alcuni biciclette.

E’ il risultato dell’intervento antidroga realizzato nell’area verde contro lo spaccio e per prevenire altri episodi di microcriminalità. Gli agenti hanno trovato due bivacchi diventati punto di riferimento per l’incontro tra cliente e spacciatori. C’era un po’ di tutto kit per lo spaccio, coltelli, biciclette rubate e resti di cibo. La polizia locale si è attivata per realizzare un intervento di bonifica che ha consentito di riportare non solo la sicurezza ma anche il decoro nella zona.

E’ solo l’ultimo intervento di questo tipo, per questo gli automobilisti hanno subito capito cosa stesse succedendo, realizzato dalla polizia locale in queste ultime settimane grazie alla collaborazione con il comando di Saronno.

