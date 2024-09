Solaro

SOLARO – In occasione dell’edizione 2024 di ville Aperte, Solaro ospiterà un grandioso concerto sulle note del Wind Rose Flute Quartet. Lo spettacolare scenario di Villa Borromeo attende gli spettatori sabato 28 settembre a partire dalle 21 per l’esibizione “Studio Ghibli in concert”. Il concerto porterà in scena le musiche del maestro giapponese Joe Hisaishi, realizzate per le produzioni cinematografiche del famoso studio nipponico. Particolarmente famose sono le colonne sonore realizzate per i film del regista Hayao Miyazaki.

Il concerto sarà un percorso appassionante tra le colonne sonore tipiche che hanno appassionato bambini, adulti e fan di tutto il mondo, in una prima edizione mondiale trascritte per quattro flauti. L’ingresso è gratuito, per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3381464201 oppure 029698470. Per l’edizione 2024, Ville Aperte in Brianza metterà in mostra due siti di eccellenza storica e culturale di Solaro. Si tratta della sede del Parco delle Groane, l’ex polveriera immersa nella bellezza naturalistica del bosco, e l’oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina di via Mazzini.

Le visite guidate sono prenotabili direttamente sul sito della manifestazione sono iniziate lo scorso fine settimana e proseguiranno nei fine settimana del 21-22 e 28-29 settembre.

Francesca Tramarin, assessore con delega alla Cultura: Quest’anno abbiamo concordato, insieme al nostro bravissimo Wind Rose Flute Quartet, un repertorio totalmente innovativo, che sarà suonato a Solaro per la prima volta in assoluto.

Avremo l’onore di assistere ad un concerto che il nostro quartetto avrebbe dovuto suonare anche in Cina e che ci auguriamo possa capitare presto. Sarà un evento unico nel suo genere, che auspichiamo possa attrarre soprattutto i più giovani e i numerosi fan delle produzioni cinematografiche anime realizzate dallo studio Ghibli. Nel corso della serata, ci sarà anche una piccola sorpresa.