Cronaca

MALPENSA – Verso le 18 di oggi i vigili del fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti nei parcheggi davanti al Terminal 1 all’aeroporto di Malpensa per l’incendio di un bus navetta.

Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare danni maggiori. Non ci sono stati feriti anche se ovviamente l’accaduto ha suscitato grande curiosità sia fra chi attendeva di volare oppure era appena sbarcato in aeroporto, che fra il personale aeroportuale. Non ci sono state conseguenze per quanto concerne la puntualità dei voli, tutti si è infatti svolto all’esterno dell’aeroporto.

Da chiarire le cause dell’accaduto, senz’altro da ascrivere ad un problema tecnico del veicolo, che malgrado il tempestivo intervento dei pompieri – che per l’intenso fumo hanno operato indossando gli autorespiratori – è andato praticamente distrutto.

(foto: alcuni dei momenti dell’intervento dei vigili del fuoco davanti al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa per spegnere il fuoco che si era sviluppato da un mini bus ad uso navetta)

19092024