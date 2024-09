Sport

SARONNO – Si avvicina il tanto atteso momento dell’esordio dell’AZ Robur Saronno in Serie B Nazionale. Sabato 28 settembre i biancoazzurri scenderanno in campo contro Faenza nella propria “nuova” casa, il PalaBorsani di Castellanza. Per permettere ai propri tifosi di supportare i ragazzi nelle partite giocate al palazzetto di via Legnano, la società roburina ha lanciato oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Gli interessati potranno così seguire la squadra nelle partite casalinghe a prezzi vantaggiosi. Di seguito la nota sui canali social ufficiali della Robur.

“SEGUI LA ROBUR!

PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Gli abbonamenti per la stagione sportiva del campionato di Serie B Nazionale OLD WILD WEST sono di tre diverse tipologie:

INTERO – 150 euro – ingresso a tutte le 19 partite di stagione regolare

TESSERATO – gratis per tutti i tesserati Robur Basket Saronno

FAMILY – 100 euro per il primo componente della famiglia di un tesserato che sottoscrive l’abbonamento e 50 euro per tutti i famigliari successivi

Le gare casalinghe di campionato si svolgeranno salvo casi particolari il SABATO alle ORE 17 al PALABORSANI di via Legnano 3 a Castellanza

I biglietti di ingresso saranno di due tipologie:

INTERO – 15 euro a partita

FAMILY – 10 euro a partita riservato ai famigliari dei tesserati Robur Basket Saronno

È possibile sottoscrivere l’abbonamento presentandosi alla segreteria del PalaRonchi in via Colombo a Saronno dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19 oppure prenotare la sottoscrizione all’indirizzo mail [email protected]. “.

