Calcio

CESATE – Sc United in difficoltà in campionato ma protagonista in Coppa Lombardia.

Nel girone 8: alle 20.30 si è tenuta Atletico Lomazzo-Rovellasca 1910 0-3 con reti di Molteni, Tallarita e Fasola. Alla stessa ora è stata giocata anche Gerenzanese-Montesolaro 1-2. Guardando alla classifica, anche un pari avrebbe garantito matematicamente il passaggio del turno al Rovellasca.

Nel girone 7 l’altro giorno si è giocata Limbiate-Sc United 0-2 (di Restieri e Livelli i gol): in questo caso è e resta al comando della classifica l’Sc United e dunque passa il turno.

Per il girone 2 è stata giocata Tradate Abbiate-Union Villa Cassano 3-1. Un successo che però non basta al Tradate per passare il turno, prosegue ai sedicesimi di finale l’Arsaghese per differenza reti.

19092024