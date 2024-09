Calcio

SOLARO – In un mercoledì calcistico di Coppa Italia che in Eccellenza ha riservato solo amarezze per le formazioni locali, scendendo in Promozione non è andata meglio all’Aurora Cmc. Ha giocato l’ultima partita del girone 31 alle 20.30 contro Garlasco perdendo 3-1, mentre per passare il turno sarebbe stata necessaria una vittoria. All’Aurora non è bastata la rete di Bianchi.

Nel girone 27 alle 20.30 si è tenuta Vistarino-Asd Ceriano Laghetto con cerianesi obbligati a vincere, ma che si sono fermati sul 3-3 (reti cerianesi di Benedetti, Riboldi e Barillà).

Unica gioia nel girone 26 dove ha riposato l’Universal di Solaro: è stato raggiunto dalla Viscontea Pavese al comando (1-0 sulla Medigliese questa sera) ma ha passato il turno per miglior differenza reti.

