Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Da ieri martedì 17 settembre è attivo a Ceriano Laghetto, così come in altri 11 comuni della provincia, lo sportello di Facilitazione digitale curato da Afol Monza e Brianza e finanziato da Regione Lombardia. L’obiettivo è quello di aiutare le persone a migliorare le proprie competenze digitali di base e riuscire quindi ad accedere alle nuove tecnologie informatiche.

In ciascuna sede dello sportello saranno presenti i cosiddetti “facilitatori digitali”, ossia delle specifiche figure professionali formate nell’ambito del progetto per supportare gli utenti nell’accesso a servizi: dalla navigazione in Internet, l’attivazione di servizi pubblici (lo Spid, i servizi anagrafici e sanitari, scolastici e formativi, fiscali e tributari), l’uso consapevole di social network. Il progetto prevede anche specifici momenti formativi (in presenza o a distanza) per rendere autonomi i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Il servizio è rivolto a giovani (over 16 anni) e adulti che vogliano acquisire maggiori competenze digitali.

Si svolge attraverso due appuntamenti: il primo, della durata di 20 minuti, per accertare il livello di competenze digitali e per illustrare i servizi a disposizione. Nel secondo appuntamento, della durata di 1 ora, si affronterà un percorso di accompagnamento personalizzato per incrementare le competenze digitali. Inoltre si potrà accedere a materiali formativi digitali prodotti da Regione Lombardia.

Lo sportello di facilitazione digitale di Ceriano Laghetto si trova in Municipio ed è aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il numero 0396350985 o inviare una mail a [email protected]

“Ritengo questo servizio un’ottima occasione per fornire a tanti cittadini, soprattutto quelli non più giovanissimi, una formazione di base per l’utilizzo delle tecnologie digitali che sempre di più saranno indispensabili nel nostro quotidiano e anche per l’accesso alla pubblica amministrazione – commenta l’assessore all’Innovazione, Thomas Nisi.

“Mi auguro che siano molti i cittadini cerianesi ad approfittare di questa opportunità, gratuita e comoda, di avere un approccio più semplice con i nuovi strumenti digitali”, ha aggiunto il sindaco Massimiliano Occa.