Groane

CESANO MADERNO – Cesano Maderno inaugura la nuova casetta dell’acqua di via Cozzi. L’appuntamento si terrà venerdì 13 settembre alle 11.15, in via Cozzi. A tagliare il nastro e segnare così l’avvio del nuovo punto di distribuzione, tra gli altri, saranno presenti anche il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, e il presidente e amministratore delegato di Brianzacque Enrico Boerci.

Si tratta, per Cesano Maderno, della quarta casetta dell’acqua: situata nella posizione strategica tra le scuole Martin Luther King e Salvo d’Acquisto, la nuova casetta dell’acqua servirà la cittadinanza del quartiere e, magari, anche qualche genitore o studente all’uscita o ingresso da scuola.

(foto archivio: Enrico Boerci, l’amministratore delegato e presidente di Brianzacque, presente all’inaugurazione della nuova casetta dell’acqua)

