La Finlandia da molti è considerata un luogo in cui la felicità è di casa. Anche per il 2024, infatti, il World Happiness Report ha confermato che questa nazione scandinava è la più felice. Si tratta di un titolo che i finlandesi usano come invito a chiunque voglia vivere un’esperienza unica attraverso una proposta molto particolare, quella degli Helsinki Happiness Hacks. I visitatori che scelgono di fare un viaggio in questo Paese possono vivere delle occasioni uniche di relax e di esplorazione di un’atmosfera particolarmente coinvolgente.

Le bellezze della cultura finlandese

La Finlandia è particolarmente famosa per le sue straordinarie bellezze naturali, come la suggestiva regione dei laghi e l’incantevole terra lappone (in merito, per gli amanti del turismo d’avventura, segnaliamo il tour della Lapponia proposto sul sito Stograntour.com, specializzato in questo settore), che attirano una buona parte dei turisti stranieri. Tuttavia, questo affascinante paese ha molto altro da offrire oltre ai paesaggi mozzafiato.

La cultura finlandese, ricca di tradizioni e caratterizzata da un profondo rispetto per la natura, affascina i visitatori, mentre la gastronomia locale sorprende con piatti semplici ma autentici, spesso a base di ingredienti freschi e locali. Inoltre, la Finlandia è nota per il suo approccio alla felicità, che è diventata essa stessa un’attrazione, con esperienze che invitano i turisti a scoprire il segreto del benessere finlandese.

La proposta per vivere un’esperienza originale

Dal 10 al 14 giugno di quest’anno si sono svolti gli Helsinki Happiness Hacks, un viaggio dedicato a chi vuole scoprire le emozioni della capitale finlandese. La natura, le esperienze di sauna, le isole incantevoli, il design creativo e l’atmosfera unica che la città sa offrire: i tour in Finlandia, nei quali i visitatori sono accompagnati da “esperti della felicità”, garantiscono un’esperienza davvero fuori dal comune.

La partecipazione agli Helsinki Happiness Hacks è stata aperta a tutti i maggiorenni. L’iscrizione poteva essere effettuata entro lo scorso 4 aprile, sia singolarmente che in compagnia di familiari o amici. Bisognava effettuare l’iscrizione tramite Instagram o TikTok e un elemento apprezzato dagli organizzatori consisteva nell’avere una buona visibilità sui social. Oltre a partecipare all’esperienza di viaggio, si poteva condividere la felicità con tutto il mondo. Un aspetto da sottolineare è il fatto che il soggiorno e questa esperienza di viaggio sono stati totalmente gratuiti.

La Finlandia e il World Happiness Report

Per il settimo anno consecutivo, la Finlandia è al primo posto nel World Happiness Report, che si occupa di valutare il benessere delle nazioni tenendo conto di parametri come il PIL, la libertà individuale, l’assistenza sociale e molti altri elementi. La ricerca, curata dal centro di studi sul benessere dell’Università di Oxford, prende in esame le opinioni degli abitanti di 130 Paesi del mondo, analizzando il modo in cui si percepiscono nella propria vita quotidiana.

La Finlandia, quindi, continua ad essere un modello di felicità e di benessere, secondo quanto affermano i risultati della ricerca in questione. Il nostro Paese nell’ultima classifica realizzata si colloca al 41esimo posto.

Perché la Finlandia è considerata un luogo felice

La Finlandia è considerata uno dei Paesi più felici al mondo per diverse ragioni che contribuiscono al benessere degli abitanti. Il PIL pro capite è elevato, ma conta anche molto il modo in cui le risorse sono distribuite, grazie ad un sistema di welfare che rende possibili la sicurezza economica e la protezione sociale a tutti i cittadini. La sanità pubblica è di alta qualità e il sistema educativo è uno dei migliori al mondo.

Inoltre, la natura incontaminata è parte integrante della vita quotidiana dei cittadini, grazie a migliaia di laghi e ad ampi spazi verdi. I cittadini possono avere a disposizione un ambiente che favorisce il relax e il contatto con la natura, tutti elementi che aiutano a ridurre lo stress.

In Finlandia si dà anche molta importanza all’equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e quello per se stessi e la famiglia. Si incoraggia, infatti, una cultura che valorizza il tempo libero e anche questo aspetto contribuisce all’aumento della qualità della vita.