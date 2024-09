ilSaronnese

GERENZANO – Anche quest’anno, il Comune di Gerenzano rinnova il suo impegno nel progetto “Stazioni sicure”, un’iniziativa volta a garantire una maggiore sicurezza e serenità all’interno delle nostre stazioni ferroviarie, attraverso un accordo tra prefettura di Varese, Regione Lombardia, Rfi, Ferrovie nord, Trenord, agenzia Tpl del bacino di Como, Lecco e Varese e comuni della provincia di Varese.

La presenza costante della polizia locale e delle forze dell’ordine, con controlli mirati, rappresenta un elemento cruciale per la prevenzione di episodi di microcriminalità, creando un ambiente più protetto e vivibile per tutti coloro che utilizzano la stazione come punto di transito o di lavoro.

L’obiettivo principale è quello di rendere la stazione non solo un luogo di passaggio sicuro, ma anche uno spazio in cui la percezione di tranquillità sia reale e tangibile.

L’amministrazione comunale è convinta che il progetto “Stazioni sicure” rappresenti un passo importante verso una città più sicura e vivibile e si augura che, attraverso questo progetto, si possa rafforzare ulteriormente la fiducia nei confronti delle istituzioni e delle Forze di Polizia Locale, che lavorano quotidianamente per il bene comune.