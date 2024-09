Eventi

GERENZANO – La musica dei Pinguini Tattici Nucleari riempierà l’oratorio cittadino. L’Amministrazione Comunale di Gerenzano, in particolare nell’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’oratorio San Filippo Neri, propone alla cittadinanza un imperdibile evento musicale nell’ambito della “Festa dell’oratorio 2024”.

Venerdì 20 settembre, nell’oratorio San Filippo Neri, alle 21 si terrà il concerto della tribute band Giovani Wannabe, dedicato ai celebri Pinguini Tattici Nucleari. Un’occasione unica per tutti i fan del gruppo per rivivere i grandi successi della band in un’atmosfera di festa e divertimento.

A partire dalle ore 19:30 sarà inoltre disponibile il servizio gastronomico, con un’ampia scelta di specialità culinarie.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

(foto archivio: un evento nelle precedenti edizioni della festa dell’oratorio)

