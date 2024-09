Groane

LIMBIATE – Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente avvenuto oggi giovedì 19 settembre a Limbiate in via Matteotti all’altezza del civico 2.

Secondo una prima ricostruzione del personale sanitario il conducente di una vettura avrebbe avuto un malore e perso il controllo dell’auto. La vettura si è ribaltata a bordo strada. Immediate le chiamate al numero unico delle emergenze che hanno fatto convergere sul posto i soccorsi.

Personale dell’automedica e dell’ambulanza hanno operato per rianimare il conducente che è stato trovato in arresto cardiaco. E’ stato portato in codice rosso con manovre di rianimazione in corso.

Sul posto è rimasta la polizia locale che ha provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.

