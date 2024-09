Cronaca

LOMAZZO – Controlli dei carabinieri dell’Ispettorati del lavoro nei cantieri: a Lomazzo sono state contestate delle irregolarità. La verifica è stata svolta negli ultimi giorni, in un cantiere dove si stanno realizzando delle villette: quattro le imprese impegnate nel progetto, per due tutto è risultato in regola mentre per le altre due ci sono state delle contestazioni. I titolari delle ditte dovranno rispondere della presenza di dipendenti “in nero”, complessivamente quattro.

Nei confronti delle aziende è stata disposta la temporanea sospensione dell’attività, finchè non regolarizzeranno la posizione degli addetti; contestate anche mancanze sotto il profilo della prevenzione degli infortuni e della sicurezza, in particolare per quanto concerne il rischio di cadute dall’alto.

Epilogo sono state 4 denunce a piede libero: quelle dei due titolari delle imprese interessate, del responsabile della sicurezza e del committente; e sono state previste sanzioni di 62 mila euro.

(foto archivio: precedente controllo da parte dei carabinieri in un cantiere)

19092024