Il mercato delle criptovalute sta vivendo un periodo di ripresa. Il Bitcoin sta tornando alla soglia dei 60.000 dollari, mentre le altcoin stanno lentamente recuperando dopo il calo di agosto e settembre.

Per quanto riguarda il segmento delle meme coin, Dogecoin e Shiba Inu sono cresciute nell’ultima settimana, tuttavia gli appassionati di questi token sono sempre in cerca di nuovi progetti.

Sul mercato arrivano nuove meme coin continuamente, ma più del 90% scompare nel giro di pochi giorni. Inoltre, molte meme coin nascondono truffe, per questo i trader sono soliti documentarsi e investire nei token in presale.

Al momento, c’è grande interesse per il token PEPU legato a Pepe Unchained, un interessante progetto che unisce meme coin e blockchain.

Pepe Unchained intende creare una blockchain Layer 2 costruita su Ethereum, chiamata Pepe Chain, in modo da dare utilità al token PEPU e offrire diversi vantaggi ai suoi titolari.

Vantaggi della Pepe Chain

Una delle principali caratteristiche della Pepe Chain è la sua capacità di offrire transazioni 100 volte più veloci e molto più economiche rispetto alla mainnet di Ethereum.

La riduzione dei costi e l’incremento della velocità di esecuzione sono vantaggi cruciali, specialmente per una blockchain destinata ad attrarre un ampio numero di utenti e sviluppatori.

La Pepe Chain non si limita a velocità e costi ridotti. La piattaforma includerà anche un proprio Block Explorer e un exchange decentralizzato (DEX), che permetteranno agli utenti di monitorare le loro transazioni e scambiare i token direttamente sulla piattaforma.

Questo ecosistema completo è stato progettato per attirare i trader e gli sviluppatori che potrebbero vedere nella nuova rete Layer-2 una base solida su cui lanciare le loro Dapp (app decentralizzate).

Un’opportunità di crescita per Pepe Unchained

Le prospettive per Pepe Unchained sono decisamente positive. Il progetto ha il potenziale per affermarsi rapidamente sul mercato, specialmente grazie alla sua architettura Layer-2 che potrebbe diventare parte integrante dell’ecosistema Ethereum.

Questo, unito alla crescente popolarità delle meme coin, potrebbe dare a Pepe Unchained la giusta spinta per diventare uno degli asset di maggior successo del 2024.



Attualmente, il token PEPU viene venduto in presale a 0,0097284 dollari, offrendo ai trader la possibilità di comprarlo a un valore più basso rispetto a quello previsto per il listing sugli exchange e sugli exchange decentralizzati.

Lo staking del token PEPU

Anche se i token $PEPU sono ancora in fase di presale, la domanda è già altissima. Non a caso, la presale ha raccolto più di 13 milioni di dollari, con i trader che hanno iniziato a investire nel progetti sin dalle prime fasi della raccolta fondi.

Si tratta di un traguardo importante per la presale di una meme coin che potrebbe dare al PEPU uno slancio per poter crescere sul mercato dopo il lancio.

Durante la presale, il valore del token aumenterà progressivamente fino al lancio. Sul sito ufficiale del progetto è possibile trovare un timer per ognuna delle fasi della presale.

Gli analisti sono molto positivi nei confronti del PEPU. Grazie al suo approccio unico come meme coin con una propria Layer 2, si prevede che il valore del token possa aumentare fino a 20 volte o più dopo il listing.

Inoltre, i trader possono fare staking del token PEPU su Ethereum sin dalla presale, un vantaggio da non sottovalutare in quanto permette di ottenere ricompense passive. Per farlo, occorre comprare il PEPU con ETH, USDT o carta di credito, collegando un wallet alla presale.

Lo staking fornirà un guadagno passivo in base all’APY, con le ricompense in PEPU che verranno distribuite nell’arco di 2 anni.

