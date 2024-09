Città

SARONNO – Il progetto ancora non c’è ma l’Amministrazione comunale ha le idee ben chiare su cosa vorrebbe realizzare nell’area dismessa tra via Balasso, via Sampietro e via Fratelli Cervi l’ex Pozzi Ginori.

A fare il punto della situazione svelando desiderata, progetti ed incontri il sindaco Augusto Airoldi durante il question time di mercoledì 19 settembre (qui la diretta de ilSaronno).

Si tratta di grande area di 27 mila metri quadrati: “Non c’è ancora un progetto ma ci sono stati diversi incontri con l’attuatore. Si tratta di una proprietà privata per cui il Pgt attualmente in vigore prevede principalmente una destinazione residenziale e una parte commerciale (negozi non un supermercato) e probabilmente uffici.

E sulla parte pubblica: “E’ prevista una cessione di circa 12/13 mila metri quadrati. Stiamo lavorando perchè possa rientrare nel progetto di riqualificazione del quartiere (con la rinascita della piazza, l’attivazione dell’X2 ma anche la riqualificazione con 700 mila euro del centro sportivo di via Sampietro) facendo nascere un nuovo polo sportivo per Matteotti. L’idea è quella di realizzare impianti sportivi innovativi che ancora non sono presenti in città”.

Il sindaco ha concluso: “Nei mesi scorsi sono stati eseguiti i lavori di abbattimento per iniziare recupero ma anche in seguito alla mia ordinanza per evitare occupazioni e spaccio”.

guarda tutte le foto 12



Saronno, ex Ginori oggi la demolizione dell’edificio su via Sampietro: fotogallery e video

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti