SARONNO – Aprirà stamattina, giovedì 19 settembre, un nuovo cantiere nel cuore di Saronno che comporterà alcune modifiche alla viabilità e alla circolazione. Per consentire la sicurezza del cantiere (per l’allacciamento del gas metano) che sarà attivo fino a fine ottobre sarà chiuso al transito (eccetto che per i residenti e i mezzi di soccorso) e alla sosta il tratto di via Pola compreso tra viale Rimembranze e via Bossi.

I lavori saranno suddivisi in due fasi: nella prima sarà chiuso il tratto di strada da viale Rimembranze fino a via Padre Paolo Reina nella seconda sarà interdetto il tratto di strada da via Padre Paolo Reina a via Bossi.

Durante entrambe le fasi chi percorre viale Rimembranze, a prescindere dalla direzione di marcia, all’intersezione con via Pola avrà l’obbligo di proseguire diritto in direzione stazione/piazza Caduti Saronnesi mentre chi percorre via Padre Paolo Reina all’intersezione con via Pola avrà l’obbligo di proseguire in direzione via Diaz.

