Cronaca

SARONNO – Doppio intervento delle ambulanze ieri sera e ieri notte in centro a Saronno In via Mazzini è stato soccorso un uomo di 55 anni che si era sentito male: è successo qualche minuto prima delle 21, sul posto è accorsa una ambulanza ma il cinquantacinquenne si è ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

In ospedale ha invece concluso la nottata il 49enne trovato in piazza Libertà ubriaco: la diagnosi è stata infatti di intossicazione etilica, non è comunque apparso in condizioni preoccupanti. E’ stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese quando erano le 23.50, dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano contattato il 118 per dare l’allarme.

19092024