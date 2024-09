Cronaca

SARONNO – E’ entrato nel plesso scolastico ha raggiunto i distributori di snack ed ha scassinato il lucchetto che lo chiudeva nella speranza di arrivare alla cassa con monetine e contanti ma l’arrivo delle pattuglie della SicurItalia e dei carabinieri l’ha costretto ad una rapida fuga a mani vuote.

Si può riassumere così il colpo fallito nella notte all’interno dell’istituto tecnico commerciale Zappa di via Grandi. Purtroppo non è la prima effrazione ai danni del plesso scolastico che, sia in passato, sia nel corso di queste prime settimane dell’anno scolastico 2024/2025 è già finito nel mirino dei ladri. Anzi è probabile che l’autore sia lo stesso per tutti i colpi.

L’intruso è entrato in azione intorno a mezzanotte. Oltre alla pattuglie dell’istituto di vigilanza privato SicurItalia che si sono attivate con l’allarme di cui è dotata la scuola sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Saronno. E’ stato allertato il responsabile dell’istituto ma secondo quanto emerso in queste prime fasi non ci sono stati altri danni a parte quelli al distributore e quelli dell’effrazione.

