Eventi

CESATE – Dal 18 al 22 settembre Cesate sarà animata da Festa in Viola, la manifestazione organizzata dalla Croce Viola di Cesate in collaborazione con il comune, Paper Print, ca’Puccini, PosSpecialistico e Anpas. L’evento si svolgerà nella nuova area feste situata nel campo sportivo di Cesate (con ingresso da via Centro Sportivo, 18) e offrirà ai cittadini cinque giorni di cucina, musica e attività formative.

La festa prenderà il via mercoledì 18 settembre, alle 19, con l’apertura della cucina, seguita da una serata di musica a partire dalle 21. Anche giovedì 19 settembre seguirà lo stesso programma, con l’apertura della cucina alle 19 e l’inizio dei concerti alle 21.

Venerdì 20 settembre la serata riserverà una deliziosa sorpresa: alle 19 l’apertura della cucina introdurrà un piatto speciale a base di porchetta, mentre dalle 21 la musica animerà il campo sportivo.

La giornata di sabato 21 settembre sarà dedicata non solo al divertimento, ma anche all’educazione e alla formazione sul primo soccorso. Le attività inizieranno alle 16 con un corso di primo soccorso rivolto ai bambini. Alle 17 si terranno invece due corsi essenziali per la comunità: uno sulle manovre di rianimazione e l’altro sulla disostruzione pediatrica. La cucina aprirà sempre alle 19 con un piatto speciale tutto da gustare: paella e sangria (disponibili solo su prenotazione). La serata proseguirà, come di consueto, con musica a partire dalle 21.

L’intera manifestazione si concluderà con la serata di domenica 22, che vedrà sempre l’apertura della cucina alle 19 e l’intrattenimento musicale dalle 21.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare il numero 0299067120, inviare una mail a [email protected] o visitare il sito web www.croceviolacesate.it.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti