Nel mese di settembre sono previsti una serie di airdrop di criptovalute relativi a vari progetti dell’ecosistema. Sebbene questo mese sia generalmente caratterizzato da un andamento ribassista sul fronte dei prezzi, questi airdrop potrebbero cambiare il sentiment generale.

Ecco tutti gli airdrop più promettenti in arrivo sulle blockchain di Ethereum, Solana e Ton, incluso quello di Memebet Token, un progetto ora protagonista di una prevendita che ha superato la soglia dei $240.000.

Gli airdrop crypto previsti a settembre: quelli di Ethereum

Per quanto riguarda Ethereum, il mese di settembre promette importanti novità sul fronte degli airdrop, in particolare sul fronte del crypto restaking. In primis c’è il noto progetto Eigenlayer, che dopo il recente annuncio dello ” Stakedrop 2 “, darà vita, entro la fine del mese, alla risorsa EIGEN.

La criptovaluta, offerta come incentivo a staker, sviluppatori e contributori dell’ecosistema crypto, diventerà trasferibile e spendibile a partire dal 30 settembre: si conclude così un processo di distribuzione, iniziato ad aprile, con la pubblicazione delle prime informazioni riguardanti l’attesissimo airdrop. Al momento, il prezzo di EIGEN in pre-mercato è di 3,30 dollari, per un FDV stimato superiore a 5,5 miliardi di dollari.

A settembre è previsto anche l’atto finale dell’airdrop della piattaforma di liquid restaking Swell, con l’omonimo token pronto a debuttare sul mercato. Nei mesi precedenti è stato possibile coltivare punti ” pearls “, attualmente valutati 0,10 dollari l’uno, mettendo in stake i propri asset. A breve gli utenti saranno ricompensati con una quota della nuova crypto SWELL.

Inoltre, Swell ricompenserà i possessori di rswETH distribuendo loro anche la quota di token EIGEN accumulati nel tempo. Infatti, per coloro che hanno cercato un rendimento su Swell, sono previsti 2 airdrop in 1.

Infine, c’è Karak, un protocollo esploso nell’estate del 2024: anche se qui le probabilità di un lancio a settembre sono inferiori rispetto ai primi due, sappiamo quasi sicuramente che il TGE del token avverrà entro fine anno.

Arrivano due airdrop per l’ecosistema Solana

La serie positiva di airdrop di criptovalute di settembre si riflette anche sull’ecosistema Solana, da dove nascono due opportunità di profitto per la comunità. Il primo riguarda il progetto DePin Grass, che ha attirato molta attenzione per via della sua componente operativa gratuita.

Tramite un’estensione del browser e una semplice connessione a internet, è stato possibile accumulare per mesi vari punti per partecipare all’airdrop: il team di Grass ha recentemente presentato il verificatore di distribuzione, rivelando la quantità di token assegnati a ciascun indirizzo.

Considerata l’ampia base di utenza, con partecipazioni che superano i 2 milioni di unità, non si prevede che questo aidrop sia particolarmente redditizio. La criptovaluta GRASS è già quotata in pre-mercato a circa 0,1860 dollari, ma l’allocazione varia notevolmente in base al tempo di attività e al programma di referral.

Chi hai invitato 20 o più amici a unirsi a Grass ed è attivo da “EPOCH 0”, può aspettarsi guadagni compresi tra 50 e 100 dollari. Un altro airdrop legato al mondo di Solana, questa volta probabilmente più interessante economicamente, è quello di Debridge.

La piattaforma di trasferimento cross-chain ha annunciato di recente il verificatore del token DBR, con un probabile lancio previsto per fine settembre. Gli utenti idonei devono scegliere in quale modalità eseguire la richiesta del premio attribuito, ovvero possono richiedere l’80% dell’assegnazione, completamente sbloccata presso TGE, perdendo definitivamente il restante 20%.

Oppure possono riscattare il 50% al TGE e attendere un periodo di maturazione di 6 mesi per l’altra metà del 50%. Al momento il prezzo pre-mercato di DBR è di circa 0,1499 dollari, per un FDV di 16,4 milioni di dollari.

Arrivano a settembre anche gli airdrop per i minigiochi di Telegram e TON

Settembre è il mese degli airdrop di criptovalute anche per Ton e per il suo ecosistema di mini-app basato su Telegram. Il 26 settembre prossimo, infatti, arriverà sul mercato il token HMSTR del gioco Hamster Kombat.

Tutti i principali exchange di criptovalute hanno annunciato il loro supporto per TGE e la quotazione del token, che debutterà sulla blockchain di Ton. HMSTR è valutato circa 0,10 dollari in pre-mercato, anche se non sappiamo ancora esattamente come verrà distribuito alla comunità.

Il gioco ha superato la soglia dei 200 milioni di utenti attivi al giorno, quindi, nonostante l’entusiasmo, non ci si aspetta nulla di entusiasmante in termini di ricompense. In generale, escludendo gli utenti che hanno sfruttato centinaia di indirizzi utilizzando tecniche Sybil, si prevedono ricompense di meno di 10 dollari per account.

Potrebbe andare meglio invece con un altro mini-gioco sviluppato sullo stack Telegram, ovvero Catizen, con il debutto programmato del token CATI: solo i giocatori che passeranno dalla Silver League alla Royal League porteranno a casa il bottino di token, con uno snapshot che deve ancora essere annunciato.

A differenza di Hamster Kombat, però, gli utenti che hanno giocato sono molto meno, e di conseguenza aumentano le possibilità di generare profitti.

Arriva anche l’aidrop del nuovo progetto Memebet Token

Gli investitori in Memebet Token, un token lanciato dal Memebet Casino e che ha superato $240.000 in prevendita fino a questo momento, possono partecipare a un airdrop, che è suddiviso in più stagioni: secondo il sito web ufficiale, la prima inizierà mentre la prevendita è in corso.

Per ottenere l’idoneità a partecipare all’airdrop, gli utenti devono scommettere usando i loro token MEMEBET nel casinò e “Più scommetti, più grande sarà il tuo airdrop”, si può leggere sul sito ufficiale.

Il progetto Memebet Casino ha anche in programma la “Lootbox“, ricca di premi reali, tra i quali spiccano NFT, magliette dell’Argentina firmate da Messi, squadra della quale Memebet è sponsor, premi in denaro e bonus del casinò.

Memebet Casino verrà lanciato come app web e su Telegram e non richiederà la verifica KYC, garantendo la privacy degli utenti. Il progetto è stato inoltre sottoposto a verifica da Coinsult, che non ha trovato problemi importanti nel suo codice.

Ecco l’analisi del progetto e delle sue potenzialità da parte del noto youtuber crypto Samu Bit:

Per partecipare alla prevendita del token e quindi ottenere i MEMEBET necessari per partecipare all’airdrop, basta accedere al sito web del progetto e collegare il proprio wallet (come MetaMask o Best Wallet) alla pagina. Si potranno poi usare token ETH, USDT, BNB o POLY per l’acquisto o una carta bancaria.

