Cronaca

TRADATE / CAIRATE – Alle 6.30 di questa mattina i vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti sul territorio del comune di Cairate in via Monte San Michele per l’incendio di un’autovettura.

Il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo indenne prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme. Ingenti i danni materiali: i pompieri hanno subito soffocato le fiamme e spento tutti i focolai ma il mezzo è andato distrutto. Sono ora da chiarire le cause dell’accaduto, probabilmente da ascrivere ad un problema di natura tecnica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco di Tradate nella vicina Cairate, questa mattina, per l’incendio della autovettura. I danni al veicolo sono stati ingenti ma il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di spegnere subito le fiamme)

19092024